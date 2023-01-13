Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki oyun 20 Ocak Cuma günü saat 19.00'da izleyiciyle buluşacak.

Cihan Baktır tarafından yazılan oyunda en yakın arkadaşları oyuncaklar olan Mavi adlı çocuğun rüyasında oyuncakların canlanmasıyla müzik yapması anlatılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, oyunun ücretsiz sahneleneceğini ifade etti.

Ekicioğlu, belirli zamanlarda tiyatro oyunlarını sahnelemeye devam edeceklerini kaydetti.