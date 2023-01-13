İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçe genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evleri ve eklentilerindeki aramalarda, bir miktar metamfetamin, esrar, kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatları ve serum seti ile 13 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.