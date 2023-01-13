Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçe genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evleri ve eklentilerindeki aramalarda, bir miktar metamfetamin, esrar, kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatları ve serum seti ile 13 hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Eskişehir
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