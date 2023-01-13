Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da firari 9 hükümlü yakalandı
[Fotograf: AA]
Manisa'da jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 9 hükümlüyü yakaladı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri, 11 ve 12 Ocak'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T'nin de aralarında bulunduğu 9 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemin ardından cezaevlerine sevk edildi.
Etiketler: Manisa
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