Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta park halindeki araçlara çarpan kamyonet apartman boşluğuna devrildi
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, park halindeki araçlara çarparak apartman boşluğuna devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
A.Y'nin kullandığı kamyonet, Merkez Mahallesi Memleket Caddesi'nde yol kenarındaki araçlara çarptıktan sonra istinat duvarını yıkarak apartman boşluğuna devrildi.
Kazada sürücü yaralandı, araçta hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan A.Y, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Zonguldak
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