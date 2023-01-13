İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir depoya baskın düzenledi.

Depodaki aramalarda, tanklara konulmuş 150,2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Akaryakıtın karışım içerdiği, çevrenin yanı sıra kullanılan araçlar için de zarar verici nitelikte olduğu belirtildi.