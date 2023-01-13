Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 150 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotograf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 150 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir depoya baskın düzenledi.
Depodaki aramalarda, tanklara konulmuş 150,2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Akaryakıtın karışım içerdiği, çevrenin yanı sıra kullanılan araçlar için de zarar verici nitelikte olduğu belirtildi.
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