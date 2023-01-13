Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 09:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı
[Fotograf: DHA]
Kağıthane'de yolcu dolu İETT otobüsünün arka tekerleği, seyir halindeyken fırladı. Tekerlek yokuş aşağı hızla giderken, otobüs şoförü aracı durdurdu.
Şişli-Sultangazi hattındaki körüklü İETT otobüsünün, Dersaadet Caddesi'nde virajı dönerken, sol arka tekerleklerinden biri fırladı. Tekerlek hızla yokuş aşağı yuvarlanırken, otobüs şoförü aracı durdurup, olası bir faciayı engelledi.
Büyük korku yaşayan yolcular otobüsten indi. Yolcular başka bir otobüse aktarıldı. Yol yardım ekipleri, otobüse yedek lastik takarak arızayı giderdi.
Otobüs garaja çekildi.
Etiketler: İstanbul
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