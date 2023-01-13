Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Salıpazarı'nda "Kınalı Ali" tiyatro oyunu sahnelendi
[Fotograf: AA]
Atakum Gençlik Merkezi tiyatro ekibi tarafından Salıpazarı'nda Çanakkale Savaşları temalı "Kınalı Ali" tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.
Salıpazarı Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla tiyatro oyunu, Hasan Çelebi MTAL Konferans Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelendi.
Oyunu Belediye Başkanı Halil Akgül ile çok sayıda vatandaş izledi.
Akgül, oyunun sonunda oyunculara teşekkür ederek, güzel oyundan dolayı tebrik etti.
Etiketler: Samsun
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