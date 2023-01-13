Salıpazarı Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla tiyatro oyunu, Hasan Çelebi MTAL Konferans Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelendi.

Oyunu Belediye Başkanı Halil Akgül ile çok sayıda vatandaş izledi.

Akgül, oyunun sonunda oyunculara teşekkür ederek, güzel oyundan dolayı tebrik etti.