Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve makaron ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince Taraklı'nın Ulucami Mahallesi'nde istihbarat çalışmaları sonucunda H.Y'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ticareti, kaçak alkol yapımı ve satışı, içerisine kıyılmış tütün doldurarak makaron satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Şüphelinin adresinde köpek ile yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 111 tabanca fişeği, 10 bin 120 dolu makaron, 57 bin 60 boş makaron, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli H.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Sakarya
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