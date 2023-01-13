Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evinde ölü bulundu
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
İlçenin Belkıs Mahallesi'ndeki yaşayan Hind H.'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden H.'ın kızı Hacer, annesinin epilepsi hastası olduğunu, okuldan eve geldiğinde annesini evde sırt üstü yatarken bulduğunu ve evde duman kokusu olduğunu ifade etti.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Etiketler: Gaziantep
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