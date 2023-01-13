Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi
Soğuk hava dolayısıyla polis ekipleri sokaklara mama bıraktı, bazı hayvanların üzerine battaniye örttü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentte hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesinin ardından sokak hayvanları için çalışma başlattı.
Polis, bazı sokak hayvanlarının üzerine battaniye örttü, bazılarını ise elleriyle mama vererek besledi.
Ekipler, kentin çeşitli noktalarında bulunan kulübelerdeki kaplara mama bıraktı, hayvanların yattıkları yere battaniye serdi.
Etiketler: Uşak
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