Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 08:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaza yapan otomobil iki araca çarparak durabildi: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Bilecik'te çarpışmanın etkisiyle park halindeki iki araca çarparak durabilen otomobilde yaralanan biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ali D. yönetimindeki kamyonet, İsmetpaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi'nde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç da park halindeki otomobil ile kamyonete vurdu.
Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Zeynep S. ile 1 yaşındaki Aras G.S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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