10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla medya mensuplarıyla bir araya gelen Gültekin, yaptığı açıklamada, Kütahya'nın birçok yöresel değere sahip olan bir Anadolu kenti olduğunu söyledi.

İl genelindeki birçok yöresel ürünün coğrafi işaretle koruma altına alındığını belirten Gültekin, şöyle konuştu:

"İlimizde üretimi yapılan ürünlere değer veriyoruz. Kütahya il genelinde üretilen 18 ürüne coğrafi işaret alındı. Bunların bir kısmı bizim başvurumuz üzerine bir kısmı da belediyelerimizin başvurusu üzerine oldu. Kütahya'nın 19. coğrafi işreti gerçekleşmek üzere. Kütahya'mızın Aslanapa, Altıntaş ve Çavdarhisar bölgelerinde yaygın olarak yapılan kaz trididimiz bulunuyor. Kaz tiridine de coğrafi işaret alacağız."

Gültekin, kentteki küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük işletmelere dönüşebilmesi için de çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.