Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 06:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 81 bin fidanla 'Türkiye Yüzyılı' logosu oluşturuldu
[Fotograf: AA]
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Denizli-Ankara kara yolunda boş orman arazisine 81 bin fidanla "Türkiye Yüzyılı" logosu işlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılına Nefes" temasıyla başlatılan proje kapsamında, Denizli-Ankara kara yolunun 42. kilometresindeki 2 bin metrekarelik alanda Türkiye Yüzyılı logosu oluşturuldu.
Proje kapsamında toplam 81 bin Doğu mazısı ve kara servi fidanı kullanıldı.
Yaklaşık 15 gün süren çalışmaya ilişkin görüntüler, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Etiketler: Denizli
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