Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılına Nefes" temasıyla başlatılan proje kapsamında, Denizli-Ankara kara yolunun 42. kilometresindeki 2 bin metrekarelik alanda Türkiye Yüzyılı logosu oluşturuldu.

Proje kapsamında toplam 81 bin Doğu mazısı ve kara servi fidanı kullanıldı.

Yaklaşık 15 gün süren çalışmaya ilişkin görüntüler, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.