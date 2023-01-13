İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Ekipler, kumar oynanmasına yer temin eden şüpheli S.Ş.'yi gözaltına aldı.

Kumar oynayan 4 kişiye ceza yazılırken, 1140 liraya ise el konuldu.