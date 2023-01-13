Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 06:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kumar oynatan zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynatan 1 kişi gözaltına alındı, kumar oynayan 4 kişiye ise ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.
Ekipler, kumar oynanmasına yer temin eden şüpheli S.Ş.'yi gözaltına aldı.
Kumar oynayan 4 kişiye ceza yazılırken, 1140 liraya ise el konuldu.
Etiketler: Kocaeli
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