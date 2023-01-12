Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 16:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Kahramanmaraş'ta polisin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı.
Polisin çalışmasında, uyuşturucu madde sattığı belirlenen O.F.K. ve Ö.T. belirlendi.
Belirlenen şüpheliler, polis tarafından savcılık koordinesinde başlatılan operasyonla evlerinde yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu maddeler ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildiği adliye de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kahramanmaraş
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