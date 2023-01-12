Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bacağı kırıldığı için ölüme terk edilen eşek tedavi altına alındı
Şırnak'ta sol arka bacağı kırıldığı için boş araziye terk edilen eşek, Osmaniye'ye getirilerek tedavi altına alındı.
İdil ilçesinde arka bacaklarından birisi kırık olduğu için boş araziye terk edilen eşeği gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.
Hayvan Hakları Federasyonu ile iletişime geçen belediye yetkilileri, yaralı eşeği HAYTAP yetkililerine teslim etti.
Osmaniye'deki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen eşeğe, burada operasyon yapıldı.
Etiketler: Osmaniye
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