Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 16:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da güreş müsabakaları sona erdi
[Fotograf: İHA]
Elazığ’da 90 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Gençler Güreş Müsabakaları sona erdi.
2022-2023 yılı okul sporları faaliyet programında yer alan Güreş Gençler il birinciliği müsabakaları sona erdi.
Çok Amaçlı Spor Merkezi Güreş Salonu’nda 90 sporcunun katılımı ile gerçekleşen müsabakalarda derece girenler, gurup mücadelesinde yer alacak.
Etiketler: Elazığ
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