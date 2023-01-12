Aras Dağları ile Ağrı Dağı ve çevresinde etkili olan kar, etrafı beyaz örtüyle kapladı.

Iğdır-Ağrı kara yolunun Pamuk Geçidi civarında da kar yağışı nedeniyle buzlanma oluştu.





Sürücüler, kar ve buzlanma olan bölgede kontrollü ilerlemeleri için uyarılıyor.