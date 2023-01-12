Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Iğdır'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Aras Dağları ile Ağrı Dağı ve çevresinde etkili olan kar, etrafı beyaz örtüyle kapladı.
Iğdır-Ağrı kara yolunun Pamuk Geçidi civarında da kar yağışı nedeniyle buzlanma oluştu.
Sürücüler, kar ve buzlanma olan bölgede kontrollü ilerlemeleri için uyarılıyor.
Etiketler: Iğdır
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