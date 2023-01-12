Gece saatlerinde gölgede kalan kısımlarda hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiliyor.

Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğan, Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehriyken, üzerine kurulan barajların set oluşturması nedeniyle hızlı akma özelliği kaybolan Çoruh da kar yağışı ve buzlanmadan etkilendi.

431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri'nin yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu. Çevre sakinleri de buz tutan nehir çevresinde gezintiye çıkıp, fotoğraf çektirdi.



Erzincan da buz kesti



Soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da da baraj gölleri ile Vasgirt Deresinin yüzeyi buzla kaplandı. Vatandaşlar kar olmaması dolayısıyla bu sene yazın kuraklık yaşanacağı endişesini taşıdıklarını belirterek buz tutan akarsuların görsel manzara oluşturduğu kaydetti.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği belirtildi.