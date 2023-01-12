İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Bozön Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişi, takip ve araştırma sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlının adresinde, 708 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve şasi numarası silinmiş 2 motosiklet ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.