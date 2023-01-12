Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Mersin'in Mezitli ilçesinde, uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Bozön Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişi, takip ve araştırma sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlının adresinde, 708 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve şasi numarası silinmiş 2 motosiklet ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mersin
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