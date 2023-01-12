İl Emniyet Müdürlüğü sosyal tesislerinde düzenlenen törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile kurum müdürleri ve polis memurları katıldı.

Törende konuşan Vali Ekici, Polis Teşkilatı, Emniyet Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gözbebeği olduğunu vurguladı.

Ekici, “İnsanlar güvendiği kişilere bağış yapar, malını emanet ederler. Bugün iftiharla konuşacağımız konu Polis Teşkilatının elde ettiği güvendir. Bugün Polis Teşkilatı kamu görevlilerine güven endeksi sıralamasında ikinci sıradadır. Bu güven son derece önemlidir. Artık hiç kimse Polis Teşkilatını güvensizlikle suçlamamaktadır. Polis Teşkilatı, Emniyet Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gözbebeğidir” dedi. Daha sonra İl Emniyet Müdürü Çengeloğlu konuşma yaptı. Çengeloğlu konuşmasında Kırklareli’nde araç filosunun 227’ye yükseldiğini ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti. Çengeloğlu, 1118 personelin tamamını bir göreve sevk edecek donanıma sahip olduklarını dile getirerek, "Bin 118 personelin tamamını bir göreve sevk edecek donanıma sahip olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Hizmete aldığımız 18 aracın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2023 yılında da bu faaliyetlerin sürmesi, polis vatandaş birlikteliğinin güçlenmesi, Kırklarelimizin asayişinin, huzur ve güvenliğinin devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören katılanlar araçların anahtarlarını polis memurlarına teslim etti.