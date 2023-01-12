Ankara'dan Kırıkkale'ye bir otomobille uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı Bedesten köyü yolunda durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada kargo poşeti içerisinde 168 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Araç sürücüsü O.E. ile yolcu olarak bulunan İ.Ö, gözaltına alındı, yapılan kontrollerde İ.Ö'nün arama kaydının olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ö. hakimlikçe tutuklandı, O.E. ise ifadesinin ardından salıverildi.