Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 15:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotograf: İHA]
Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik yürütülen istihbari çalışmalar çerçevesinde 3 şahsın evinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 231 adet sentetik hap, 3 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Çankırı
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