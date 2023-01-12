Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 6 adrese operasyon düzenledi

Yapılan aramalarda 23,40 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 125 lira geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden İ.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.