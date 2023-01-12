Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kilis'te otomobil ile cipin çarpışması sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı.
A.Ö. idaresindeki otomobil, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde, M.F.Ö'nün kullandığı cip ile çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü anne ile 2 çocuğu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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