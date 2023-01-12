Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
[arşiv haber, AA]
Düzce'de 50 litre etil alkol ile 2 litre kaçak içki ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alkol kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.
Teknik ve fiziki takip sonucu kentte kaçak içki ürettiği tespit edilen 1 şüphelinin ikametine ve iş yerine operasyon düzenlendi.
Aramalarda 50 litre etil alkol, bir miktar sahte içki yapımında kullanılan anason aroması ve 2 litre kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: Düzce Sahte İçki
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