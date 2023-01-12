Türkiye Diyanet Vakfının "İçimizi Isıtan İyilik" Projesi kapsamında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen etkinlikte sınavdan çıkan öğrencilere çorba ikramında bulunuldu.

İl Müftü Yardımcısı Melek Karakaş, yaptığı açıklamada, öğrencilerin sınav haftasında yanlarında olduklarını söyledi.

Tüm final ve vize haftalarında öğrencilere çorba ikramı yapmak istediklerini aktaran Karakaş, "Türkiye Diyanet Vakfının 81 ilde yürütmüş olduğu projelerinden bir tanesi. Proje kapsamında, üniversitelerde, hastane bahçelerinde, pazaryerlerinde, şehir merkezlerinde çorba ikramı yapılıyor." diye konuştu.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerinden Savaş Tahmaz ise final haftasında olduklarını ifade ederek, bu süreçte kendilerine destek olan Tekirdağ İl Müftülüğüne teşekkür etti.