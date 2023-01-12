Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da otomobilin çarptığı tramvay durağında hasar oluştu
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı tramvay durağında hasar meydana geldi.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak Baruthane Tramvay Durağı'na çarpıp yola savruldu.
Camları ve korkulukları kırılan durakta hasar oluştu. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kazada yaralanan olmadı.
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