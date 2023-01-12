Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı
Van'ın Saray ilçesinde yaralı halde bulunan kerkenez tedavi altına alındı.
İlçede yaşayan Teyfik Yamandağ, yaralı halde bulduğu kerkenezi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan karkenez, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
Kanatlarından yaralandığı belirlenen kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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