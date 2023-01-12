İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kaman Gençlik Merkezi'nde farklı alanlarda kurs düzenleniyor.

Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmesi ve becerilerini artırmaları için açılan temel bilgisayar kursuna 24 öğrenci devam ediyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezinin de destek verdiği kursla ilgili bilgi veren usta öğretici Özkan Ocak, "Temel bilgisayar kullanımı kursumuza iki bölümde toplam 24 öğrenci katılıyor. Kursu başarıyla bitiren öğrencilerimize sertifika veriyoruz." ifadelerini kullandı.