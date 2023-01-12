Akyarlar Mahallesi'ndeki Bankev Sitesi'nde ilerleyen S.K'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak denize düştü.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, otomobilin üzerine çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler gelene kadar kendi çabasıyla araçtan çıkabilen Saadettin Sabırlı , sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil ise bölgeye sevk edilen vinç ve dalgıç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Sürücü alkollü çıktı

Aracın çıkarılması sırasında jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Sürücünün 160 promil alkollü olduğu belirlendi. S.K, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Site sakinlerinden Mehmet Sığınır, otomobilin site duvarlarına çarparak kayalıklardan denize düştüğünü ifade etti.