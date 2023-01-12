Kayseri'de, 'Türk Dünyası ve Lider Ülke Türkiye' konulu konferans gerçekleştirildi. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Profesör Ruhi Ersoy, konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının önemini vurgulayan Ersoy, "Türkiye kendi milletinin iradesi ile devletini yöneten, kendi kararını alabilen bir ülke olduğu için Ayasofya ibadete açıldı, Taksim'e cami yapıldı. Ayasofya egemenlik meselesi, ben istersem burayı cami yaparım tekrar meselesi." dedi.

"Türkiye merkez üssü haline gelecek"

Karadeniz gazına da dikkat çeken Ersoy, Türkiye'nin merkez üssü haline geleceğini söyledi.

Ersoy, "Gaz rezervinin ve dünya doğal gaz piyasasının belirleyici merkez üssü haline gelebilecek hazırlıklar yapıyor Türkiye. Bunlar şakadan işler değil, tesadüfen işler değil." diye konuştu.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi ortaklığı ile düzenlenen konferansa ilgi yoğundu. Çok sayıda Kayserili konferansa katıldı.