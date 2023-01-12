Daha önce Sarıkamış'ta görev yapan Aydın Sultan Hisar Kabaca İlkokulu Müdürü Ahmet Topkaya, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında, "Paylaşıyoruz Tanıyoruz Vefa ile Anıyoruz" projesini hayata geçirdi.

Topkaya ve öğrencileri, bu kapsamda okul bahçesinde yetiştirdikleri mandalina ve portakallardan oluşan hediye paketlerini, Yukarı Sarıkamış İlk ve Ortaokulunda eğitim gören çocuklara gönderdi.

Yukarı Sarıkamış İlkokulu Müdürü Yunus Emre Karabağ, Topkaya'nın daha önce görev yaptığı ilçeyi unutmadığını söyledi.

Şu anda Aydın'da görev yapan Topkaya'nın böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Karabağ, "Gönül bağı kurmak için öğrencileri ile kendi elleriyle topladıkları mandalina ve portakalları öğrencilerimize göndermiş. Aynı zamanda Sarıkamış şehitlerini anma haftasında gönderdiği için başka bir anlam kazanıyor." dedi.

Öğrencilerden Sultan Yolcu hediyelerle çok mutlu olduklarını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.