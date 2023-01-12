İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Perşembe ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda, 300 gram uyuşturucu, ruhsatsız 1 tabanca ve 2 av tüfeği, 3 bin dolu makaron, 20 bin boş makaron ile 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yakalanan D.A., D.A. ile C.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.