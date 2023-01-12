Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da uyuşturucu operasyonu
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Perşembe ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.
Evdeki aramalarda, 300 gram uyuşturucu, ruhsatsız 1 tabanca ve 2 av tüfeği, 3 bin dolu makaron, 20 bin boş makaron ile 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Yakalanan D.A., D.A. ile C.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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