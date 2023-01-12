Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da eli koltuk menteşesine sıkışan kadını itfaiye kurtardı
[Fotograf: AA]
Bolu'da eli koltuk menteşesine sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi'nde bir apartmanda ikamet eden Aynur S'nin eli koltuk menteşesine sıkıştı.
Çabalarına rağmen elini sıkıştığı yerden çıkaramayan Aynur S, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Eve gelen itfaiye ekipleri, menteşeyi alet yardımıyla keserek kadının elini sıkıştığı yerden kurtardı.
Aynur S, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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