Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karın ağrısı şikayetiyle bilinçsiz ağrı kesici kullanan genç hastanelik oldu
Konya'da karın ağrısı şikayetiyle kullandığı ağrı kesicilerden dolayı midesi delinen hasta, hayati risk oluşturan rahatsızlığından zamanında yapılan müdahaleyle kurtuldu.
Özel bir şirkette çalışan 23 yaşındaki Onur T., karın ağrısı şikayetiyle ağrı kesici kullanmaya başladı.
Bir süre sonra ağrıları şiddetlenerek artan genç hastaneye başvurdu.
Tetkiklerde midesinin delindiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenen hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu.
Etiketler: Konya
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