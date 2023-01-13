Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 06:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 16 tabanca fişeği ele geçirilen operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Etiketler: Zonguldak Uyuşturucu
Son Haberler
- 07:32
- 07:26
- 06:56
- 06:59
- 06:33
Sıradaki Haber
Ağrı Müftülüğünden cezaevlerine kitap desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz