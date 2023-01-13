Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 06:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında, bir işyerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 44 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kastamonu Silah Kaçakçılığı
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