Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 06:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İş yerine baskın yapan ekipler, 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, bir şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep Akaryakıt Kaçakçılık
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