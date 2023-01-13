Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 07:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 ilde hayali ihracat ve rüşvet operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen hayali ihracat, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayali ihracat, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet yoluyla kamuyu zarara uğratan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince suça karıştıkları tespit edilen 11 firma yetkilisi ve 2 gümrük müşavirinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya, Konya ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kamuyu yaklaşık 86 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.
Adreslerinde bulunmayan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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