Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları
Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ikamet ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi, tabanca ile 26 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen E.Ö, Ç.D, S.D. ve M.R.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kocaeli
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