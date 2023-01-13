Seyhan Belediyesine ait Döşeme Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin eşkalini belirledi.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüpheli Ramazan S'yi (57) olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı.

Ramazan S, ifadesinde, sokaklarda kaldığını, üşüdüğü için ısınmak amacıyla kartonları tutuşturduğunu ve amacının iş yerine zarar vermek olmadığını iddia etti.

Şüpheli Ramazan S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.