Yiğitbaşı, valilik toplantı salonunda yardım, eğitim, kültür ve sanat dallarında topluma hizmet eden gönüllü kuruluşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Toplantının ardından STK'lerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlere talimat veren Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşları devlet ile toplum arasındaki bağı güçlendiren en önemli unsurdur. Dolayısıyla bir toplumda STK'lerin sayısı ve çeşitliliği ne kadar zenginse o toplumun devlet ile ilişkisi o kadar güçlüdür. Bu da huzurlu bir toplumum oluşmasında da önemli bir araçtır. Günümüzde geçerli olan modern devlet yapısı, sivil toplum-devlet işbirliği üzerine inşa olunur. Bu amaçla biz de valilik olarak sık sık bir araya gelerek bu bağı güçlendirmenin farklı yollarını uyguluyoruz."

Yiğitbaşı, kentteki STK'lerle toplantıların devam edeceğini ifade etti.