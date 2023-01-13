Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, aralık ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 201, dış hatlarda 1 olmak üzere toplamda 202 olarak gerçekleşti.

Yük trafiği ise aralık ayında toplamda 201 ton oldu.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda 2022 yılının ocak-aralık döneminde ise 364 bin 402 yolcuya hizmet verildi.

Bu sürede uçak trafiğinin 3 bin 97 olarak gerçekleştiği havalimanında, yük trafiği ise 3 bin 183 ton oldu.