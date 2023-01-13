Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, aralık 2022'de iç hatlarda 21 bin 481, dış hatlarda 833 olmak üzere 22 bin 314 yolcu ağırladı.

İç hatlarda 176 uçak, dış hatlarda ise 7 uçak iniş kalkış yaparken, havalimanındaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 165 ton olarak gerçekleşti.

Havalimanında 2022 yılında yolcu trafiği 297 bin 515 kişi, iniş kalkış yapan uçak sayısı 2 bin 418, yük trafiği ise 2 bin 951 ton oldu.