Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 09:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van’da terör operasyonu
Van'da son bir haftada terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 14 kişi yakalandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 PKK/KCK ve 6 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Van
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