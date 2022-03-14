Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ın 3 ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi
[Fotoğraf: DEPOPHOTOS]
Kars'ın Kağızman, Akyaka ve Digor ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.
Kar yağışı, Kağızman, Akyaka ve Digor ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yağışın etkisini sürdürdüğü bu ilçelerdeki merkez ve köy okullarında eğitime bugün ara verildi.
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