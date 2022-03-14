Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, bir ilkokulun itfaiye sevdalısı öğrencilerini ağırladı.

Öğrenciler Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine ziyarette bulundu. İtfaiye personeli, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek itfaiyenin önemi ve görevlerini çocuklara anlattı.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğini ziyaret eden Vakıfbank İlkokulu Öğrencileri, itfaiye araçlarını yakından tanıma fırsatı buldu. İtfaiye görevlileri, itfaiye araçları ile birlikte yangın ve yangın söndürme konusunda öğrencilere eğitici bilgiler aktardı. Yangın ve benzeri durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirilen öğrenciler, itfaiyeyle ilgili merak ettikleri konuları sorma imkânı buldu.

Öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk durumunda 112'yi aramaları istenirken, itfaiye olarak sadece insanlara değil, tüm canlılara yönelik yapılan çalışmalar aktarıldı.

Öğrencilerden özellikle yakıcı ve yanıcı maddelerle oynamamaları, prizlere yabancı cisimlerle müdahale etmemeleri istendi.

Uygulamalı eğitimler renkli görüntülere sahne olurken minik öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi. İtfaiye üniforması giyerek renkli görüntüler de oluşturan çocuklar, itfaiyenin çalışmaları hakkında bilgiler de edindi.

Çocuklarla tek tek ilgilenen itfaiye personeli, miniklerin sorularını da cevapsız bırakmadı.