Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 07:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de okullar tatil edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bingöl'de kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Etiketler: Eğitim Kar Yağışı
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