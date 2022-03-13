Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da ineğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Şanlıurfa'da, yola çıkan ineğe çarpan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
İmam Bakır Güngör idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 17'nci kilometresinde ineğe çarptı.
Sürücü ile araçta bulunan Ahmet, Abdurrezzak ve Umut Güngör yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilin çarptığı inek ise öldü.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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